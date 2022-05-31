* талибами — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 31 мая, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Панджшер сообщают, что в уезде Руха усилились столкновения между Фронтом сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По данным источников, боестолкновение началось около 9:00 31 мая в местности Чамалорда уезда Руха и продолжается до сих пор. Столкновения начались с атак талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на позиции сил сопротивления в этом районе.

Собеседники издания подчёркивают, что потери несут обе стороны, но их точное количество пока не известно.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Напомним, 30 мая произошли столкновения в уезде Астана. Фронт сопротивления утверждает, что в ходе боев было убито более 15 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).