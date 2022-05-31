Орел, 31 мая, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг очередные слухи о своём уходе с поста. Об этом он заявил 30 мая в прямом эфире в соцсетях.

Kremlin.ru Андрей Клычков

«Я не ухожу ни в какую Госдуму, и я об этом уже неоднократно говорил — успокойтесь, никуда я не ухожу. Те, кто желает моего ухода, ну… бывает. А мы вместе будем и дальше выполнять свою работу. Сейчас не то время, чтобы бегать», — сказал Клычков (цитата по «Орёлграду»).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Клычков может быть передан мандат депутата Госдумы после вынесения приговора Валерию Рашкину.

Как напоминает ИА REGNUM, Клычков был назначен исполняющим обязанности губернатора Орловской области в октябре 2017 года, избран на пост был спустя почти год, в сентябре 2018-го, на срок полномочий в пять лет. Предшественники Клыкова на посту, Александр Козлов и Вадим Потомский, не смогли продержаться в должности до конца хотя бы одного срока