Минусинский район, Красноярский край, 31 мая, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Уголовное дело о жестоком обращении матери с полуторагодовалым ребёнком возбуждено по материалам проверки Минусинской межрайонной прокуратуры в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 мая в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИА REGNUM Ребенок

Сотрудники прокуратуры обнаружили в одной из соцсетей видеозаписи, демонстрирующие жестокое обращение матери со своим маленьким ребёнком. Женщина неоднократно била малыша по телу, причиняя ему сильную физическую боль. Также она выражалась нецензурной бранью.

Прокуратура нашла молодую женщину. Оказалось, что она проживает со своими двумя маленькими детьми.

Женщина подтвердила, что била полуторагодовалого ребёнка-инвалида, имеющего сердечное заболевание. Она записывала видео побоев на телефон и передавала записи отцу ребёнка, с которым у неё после развода сложились неприязненные отношения.

Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»). Прокуратура контролирует ход расследования.

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