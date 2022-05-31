Брюссель, , 15:34 — REGNUM На сегодняшний день Европейский союз уже приблизился к пределу возможного по антироссийским санкциям и седьмой пакет санкционных мер сообщества против РФ может быть тол ко газовым. Об этом 31 мая заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если говорить о содержании, то седьмой пакет — это может быть только газовый пакет, потому что, в принципе, Евросоюз уже приблизился к пределу возможного по части санкций. Уже больше запрещать нечего», — сказал он.

Также постпред РФ указал, что в Европейском союзе при согласовании пакета санкций, который будет включать российский природный газ, ожидаются «на порядок более серьезные проблемы и внутренние противоречия, чем даже с нефтью».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за западных санкций против России Европа в данный момент пляшет на грани мирового кризиса.