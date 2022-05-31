Казань, 31 мая, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В Татарии посевные работы завершены на 91%. Общая площадь засеянных территорий по состоянию на 31 мая составляет 1,7 млн гектаров, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Александр Погожев ИА REGNUM Посевная

По словам заместителя премьер-министра республики, посев зерновых культур завершен на 94%, сахарной свеклы — на 97%, кукурузы — 76%, подсолнечника — 92%, рапса и картофеля с овощами — 83% и 67% соответственно. Завершили посевную кампанию Атнинский, Актанышский, Лениногорский и Заинский районы, на финишной прямой еще семь муниципальных районов.

Министр заявил, что все посевные работы в Татарии будут завершены до 5 июня.

Для поддержки аграриев в регионе по состоянию на 28 мая было приобретено 1,3 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования на сумму более 4,2 млрд рублей (170 тракторов, 56 зерноуборочных и 14 кормоуборочных комбайнов, 12 самоходных опрыскивателей и свыше 1,1 тыс. прочей техники). При этом для сдерживания старения парка хозяйствам республики необходимо приобретать не менее 400 тракторов, 150 зерноуборочных и 50 кормоуборочных комбайнов ежегодно.

Зяббаров уточнил, что промышленные предприятия республики осваивают производство деталей для импортной сельхозтехники. Благодаря этому на рынке появляются предложения, где цены в 2-3 раза ниже зарубежных аналогов. Промышленными предприятиями уже освоено более 2 тыс. наименований различных комплектующих и деталей.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на поддержку агропромышленного комплекса в 2022 году планируют направить 13,2 млрд рублей.

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