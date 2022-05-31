Москва, 31 мая 2022, 15:33 — REGNUM Для японцев проекты «Сахалин» имеют не только коммерческое, но и геополитическое значение, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Кузнецова.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии не намерены выходить из проекта «Сахалин — 2», «даже если им скажут» прекратить участие, заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.
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