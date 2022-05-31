Москва, , 15:33 — REGNUM Для японцев проекты «Сахалин» имеют не только коммерческое, но и геополитическое значение, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Кузнецова.

Япония Margouyab

«Доля СПГ с Сахалина в японском импорте газа около 10% и, наверное, эти объемы могут быть замещены.

Но для Японии, похоже, главное — присутствие на Сахалине, часть которого исторически они могут считать своим.

Поэтому, очевидно, что японцы будут держаться за свое присутствие на Сахалине. Санкции они могут распространить на что-то другое», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии не намерены выходить из проекта «Сахалин — 2», «даже если им скажут» прекратить участие, заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

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