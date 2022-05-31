Кабул, , 15:32 — REGNUM Контрабанда пшеницы из Афганистана в Пакистан достигла рекордного уровня. На последних фотографиях, полученных газетой «8 Собх», видна длинная колонна грузовиков, перевозящих пшеницу в Пакистан.

Пшеница

Снимки сделаны на трассе Герат — Кандагар 30 мая. Отправитель фотографий утверждает, что колонны грузовиков с пшеницей ежедневно едут в Пакистан по этому маршруту.

Читайте также: Жители Афганистана обеспокоены контрабандой пшеницы в Пакистан

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что они запретили экспорт пшеницы в Пакистан. Но по-видимому, они не в состоянии пресечь контрабанду зерна.