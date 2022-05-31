Ново-Огарево, Московская область, , 15:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Цыденов рассказал о ситуации в регионе, сообщает 31 мая пресс-служба Кремля.

Глава Бурятии доложил, в частности, что за пять лет в республике построили 27 новых детских садов и 18 новых школ, ещё 17 школ будут построены в 2022–2023 годах. В этому году в 55 школах пройдёт капитальный ремонт.

В республике появилось 85 новых объектов здравоохранения, в том числе современный онкологический диспансер, а также 71 новый спортивный объект. В прошлом году собран рекордный урожай зерновых.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Бурятии отметили 99 лет со дня автономии.

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