Оттава, 31 мая, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Канадский режиссёр Дэвид Кроненберг рассказал о желании вновь посотрудничать с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт. Об этом 30 мая сообщил портал World of Reel.

Кадр из интервью на телевидении Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт

«Именно Роберт представил меня Кристен. Они оба прекрасно выросли в отдельности, как актёры. Снимаются в артхаусе и отлично справляются. Что до меня, то да, я точно думал о совместном проекте для них, или идее, было бы прекрасно их воссоединить», — заявил режиссёр. Однако сам Кроненберг отметил, что пока что не имеет конкретной идеи, поскольку занят работой над другим проектом.

Напомним, что дуэт Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт получил популярность благодаря серии фильмов «Сумерки». Позднее артисты несколько лет состояли в романтических отношениях, но вскоре расстались.