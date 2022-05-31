Петрозаводск, 31 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Круглосуточные пункты тестирования на COVID-19 в Карелии перепрофилируют из-за снижения заболеваемости ковидом, сообщил 31 мая министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

vk.com/mihailohlopkov Медицинские пункты тестирование в Карелии

По его словам, в ближайшее время круглосуточные пункты тестирования станут выполнять исследования не только на COVID-19, но и на широкий спектр инфекций, в том числе: возбудители инфекций, передающихся иксодовыми клещами, гепатит «А-Е» (гепатит «С» с определением генотипа), ВИЧ, токсоплазмоз, цитомегаловирус, вирусы герпеса, вирус Эпштейна- Барра, грипп и РС- вирус, заболевания, передающиеся половым путём, ротавирус, энтеровирус, норовирус, клостридии, туберкулёз, корь, краснуха и другие инфекции.

«В каждом конкретном случае время исследования может быть разным и занимать больше времени», — уточнил Охлопков, добавив, что эти услуги не входят в программу ОМС. Поэтому вся актуальная информация будет размещаться на сайтах и в социальных сетях учреждений, где располагаются пункты тестирования.

Отметим, в Карелии наблюдается стабильная ковид-ситуация, поэтому в регионе отменены многие коронавирусные ограничения. За минувшие сутки в республике лабораторным путем были выявлены 57 инфицированных, в том числе 12 детей, из них непривитых — 49 человек (85,9%). Выписаны по выздоровлению 67 из ранее заразившихся. В ковидных стационарах получают лечение 208 пациентов, из них в тяжёлом состоянии находятся 34 заболевших, все непривитые. Крайне тяжелых пациентов с COVID-19 — нет.

С начала пандемии в Карелии коронавирусом заразились 135 768 человек, из них выздоровел — 133 281, умерло — 1510 человек.