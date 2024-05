Падуя, Италия, 31 мая, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Итальянская студия Gamera Interactive, в июне 2020 года анонсировавшая игру Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, спустя почти два года молчания рассказала о том, как продвигается реализация проекта. Об этом 31 мая сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчики выложили в Сеть трейлер с демонстрацией геймплея (игрового процесса). Они не стали называть конкретные сроки релиза игры, но заявили, что уже с ними определились. При этом в ролике присутствует надпись «лето 2022» — это может говорить о том, что вскоре авторы Alaloth: Champions of The Four Kingdoms выпустят игру в Steam в формате раннего доступа.

Для справки: при создании Alaloth: Champions of The Four Kingdoms разработчики вдохновлялись системой настольных ролевых игр Dungeons & Dragons. Визуально игра напоминает старые ролевые игры на основе «движка» Infinity Engine, такие, как Baldur’s Gate и Planescape: Torment.