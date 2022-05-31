Нижний Новгород, , 15:28 — REGNUM За последние 12 лет численность населения Нижегородской области уменьшилась на 191 тысячу человек или почти на 5,8%. Об этом свидетельствуют данные всероссийской переписи населения.

Нижний Новгород Aleksey Igonin

Если в 2010 году на территории региона проживали 3 млн 310 тысяч человек, то в 2022 году осталось уже 3 млн 119 тысяч нижегородцев.

При этом отмечается, что в городах Нижегородской области проживает почти в четыре раза больше людей, чем в сёлах и деревнях. В регионе насчитали 2 млн 493 тысячи горожан и лишь около 626 тысяч сельчан.

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