Москва, , 15:26 — REGNUM Российский ипотечный рынок уже не так интересен для инвесторов и покупателей жилья как прежде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Ипотека

«Объемы выдачи ипотечных кредитов по сравнению с объемами аналогичных периодов 2021 года продолжат падать в ближайшие месяцы, — сказала Степанова. — Стимулирование государством, банками, девелоперами спроса на ипотеку за счет низких процентных ставок, как в 2020–2021 годы, крайне затруднено. Прежде всего по причине высоких цен на жилую недвижимость, падения доходов населения и неуверенности граждан в стабильности своего будущего финансового положения. Сейчас ни инвесторам, ни покупателям жилой недвижимости для собственного проживания ипотечный рынок не так интересен, как прежде».

По ее словам, летом 2022 года также ожидается традиционное снижение активности на рынке индивидуального жилищного кредитования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2022 года российские покупатели жилья заняли выжидательную позицию.

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