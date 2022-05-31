Москва, , 15:25 — REGNUM Если в марте 2022 года в РФ резко активизировался спрос на недвижимость, то с апреля покупатели-инвесторы и покупатели жилья заняли выжидательную позицию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ в апреле выдача ипотеки упала в 3,2 раза по сравнению с мартом.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В марте 2022 года из-за политической и экономической напряженности, стремительного роста процентных ставок, инфляционных и кризисных ожиданий резко активизировался спрос на недвижимость со стороны инвесторов и покупателей квадратных метров для собственного проживания, — сказала Степанова. — А с апреля 2022 года на фоне относительной стабилизации ситуации на финансовом рынке, но при заградительном уровне процентных ставок по ипотеке и покупатели-инвесторы, и покупатели жилья заняли выжидательную позицию».

По ее словам, это связано и с сокращением предложения на вторичном рынке, и с возросшими ценами в целом на рынке недвижимости, но прежде всего — с высокими процентными ставками и с неопределенностью в экономике, ожиданиями ее сжатия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России достиг минимального значения с марта 2018 года.

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