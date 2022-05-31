Москва, , 15:24 — REGNUM Центробанки зарубежных стран начнут переосмысливать риски размещения своих резервов в долларах США и евро. Этому будет способствовать действия Евросоюза и Вашингтона в отношении резервов Центробанка России. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности, подготовленном Банком России.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прецедент заморозки валютной части золотовалютных резервов Банка России (а также обсуждение их возможной конфискации в Конгрессе США) приведёт к тому, что центральные банки (прежде всего в странах Азии и Ближнего Востока) будут переосмысливать риски размещения своих резервов в долларах США и евро», — указано в обзоре.

Также в Центробанке прогнозируют вероятное «повышения спроса на золото и снижения роли доллара США и евро как резервных активов», пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза заморозили активы Центробанка России на общую сумму около €23 млрд. Также Евросоюз также заблокировал €10 млрд материальных активов, принадлежащих РФ и российским гражданам.

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Как подчеркнула доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова, осуществлённый ЕС шаг по заморозке активов Центробанка России не удивил, рынок его ждал. По её словам, вопрос был только во времени, когда будет объявлено данное решение. Размер находящихся в Европе резервов также был известен, поэтому Россия оказалась готовой к этому, указала эксперт.

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