Москва, , 15:24 — REGNUM В новых условиях в РФ смогут выжить те предприниматели, которые работают максимально честно, в «белую», а значит, смогут претендовать на помощь государства, а также те, кто поставляет такие товары и услуги, которые нужны потребителю в любой экономической ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

Бизнесмен Иван Шилов © ИА REGNUM

«От государства в этих условиях хотелось бы получить внятную и долгосрочную экономическую политику с обозначением тех ориентиров, с которыми оно будет работать ближайшие лет десять (не в режиме тушения пожара, а системно и спокойно); грамотную инфраструктурную и логистическую политику, позволяющую бизнесу из, скажем, Хабаровска, поставлять товары в Москву; цифровые сервисы, позволяющие получить необходимую предпринимателям информацию, — сказал Строганов. — При наличии вышеперечисленных факторов здоровый бизнес в России переживет санкции и будет успешно работать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Строганов объяснил, какие российские предприниматели будут вынуждены уйти с рынка.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист рассказал, какой бизнес в РФ сможет адаптироваться к санкциям