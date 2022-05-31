Черкесск, 31 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в 2022 году будет охвачено летней оздоровительной кампанией более 12 тыс. детей. Для них уже 5 июня откроют свои двери четыре загородных лагеря отдыха, сообщили 31 мая в пресс-службе минобра региона.

40.мвд.рф В летнем детском лагере отдыха

Еще два стационарных лагеря откроются 26 июня. Кроме того, с 6 июня стартует работа школьных лагерей дневного пребывания.

В настоящее время органы управления образованием в муниципалитетах распределяют путевки. В первую очередь они достанутся детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей. Кроме того, путевками на отдых обеспечат детей из малообеспеченных семей, детей военнослужащих, воевавших в горячих точках, и детей, прибывших в республику из Донбасса.

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