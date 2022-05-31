Москва, , 15:22 — REGNUM В России адаптироваться к санкциям и условиям новой экономики смогут не все предприниматели, но это будет «абсолютно нормальное очищение» бизнес-среды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

Бизнесмены geralt

«Те, чей бизнес максимально завязан на импорт товаров из враждебных России стран, чей бизнес построен на обслуживании сложных спекулятивных и сервисных цепочек современной глобализованной экономики, будут вынуждены или перестраиваться под работу с азиатским и российским бизнесами соответственно, или уходить с рынка, — сказал Строганов. — Но это абсолютно нормальный процесс. В любой кризис происходит очищение предпринимательской среды от «лишних» компаний. Тех, чьи ресурсы, знания и компетенции не соответствуют среде и потребителю».

По его словам, в настоящее время потребитель всё чаще задумывается о сокращении потребления.

«Это новая реальность мира: высокие цены на товары и услуги, дефицит многих товарных групп, сокращающееся потребление в силу общего снижения платежеспособности. В этих условиях сокращаются и искусственные потребности, завязанные на искусственно задранный уровень жизни и модель «на что бы ещё потратить деньги», — подытожил Строганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области большинство бизнесменов надеются, что им удастся перестроиться в ближайшие месяцы 2022 года.

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