Москва, 31 мая, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Великобритания сильно зависима от импорта различных энергоресурсов. Более трети всей электроэнергии потребляет британская промышленность, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«В стране действуют восемь атомных электростанций, с установленными на 15 ядерных реакторов которые принадлежат французской EDF.

По итогам 2021 года мощность гидроэнергетики составляла 4 793 МВт, возобновляемой энергетики составляла 50 293 МВт, в том числе солнечной энергетики — 13 689 МВт, а ветровой — 27 130 МВт в 2021 году.

Самая крупная электростанция Великобритании генерирует 9% всей электроэнергии, но работает на угле расходуя в день 36 млн тонн угля (представляете сколько от нее отходов).

Правительство Великобритании собирается утроить мощности атомной энергетики к 2050 году, больше стоить ветряные электростанций, водорода и солнечной энергии.

В чем, по сути, проблема? Правительство Великобритании за последнее десятилетие провело много трудов по повышению энергоэффективности дома (например, лампа с яркостью 100 ватт потребляет теперь только 7 ватт и т.д.).

Однако число устройств и различных датчиков потребляющих, например, современный Лондон стало в разы больше, чем результаты экономии электроэнергии. Рост счета за электроэнергию сильно снижает уровень жизни.

Почему еще? В Лондоне, как и во многих старых английских городах каждый пятый дом был построен еще до Первой мировой войны, еще почти столько же до Второй мировой войны.

Дома старые и ветхие с гигантским потреблением энергии, коммуникации которых менять сложно из-за признания большей части из них частью культурного наследия.

Вторая беда — постоянная влажность и плесень, как в Санкт- Петербурге. Кто снимал квартиру в центре Лондона, чувствовали влажность почти в 50% случаев.

Схема оплаты коммуналки тоже отличается от российской – чаще предоплата. А если зима холодная?

Вот и идет рост страхования риска самими поставщиками энергии через рост тарифов и покупки «пакета» услуг у провайдера электричества или газа через платежную карту с чипом или флешкой которую вставляют в счетчик.

Так что без российского газа британцам зимой не согреться», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании 6 миллионов домохозяйств могут быть отключены от электроэнергии предстоящей зимой.

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