Бишкек, 31 мая, 2022, 15:22 — ИА Регнум. За первый квартал 2022 года работающие в Киргизии страховые компании заключили около 61 тысячи договоров. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

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Это на 17% или на 12,5 тысячи страховых договоров меньше, чем было подписано в январе–марте 2021 года.

При этом, 89% от общего количества договоров страховые компании заключили с физическими лицами, и лишь 11% — с местными фирмами и другими юридическими лицами.

На долю добровольного страхования приходится 67% от общего числа страховых договоров, подписанных за первые три месяца текущего года.

Чистая прибыль страховых компаний Киргизии за первый квартал составила 40,5 млн сомов (32,1 млн рублей), снизившись по сравнению с прошлогодней на 51,7% или на 43,4 млн сомов (34,4 млн рублей).

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