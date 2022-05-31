Уфа, 31 мая 2022, 15:24 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров и глава Татарии Рустам Минниханов подписали план мероприятий на 2022−2024 годы в рамках соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом 31 мая сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
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Он напомнил, что данное соглашение действует с 2019 года.
«Наметили конкретные шаги в экономике, в сферах науки, культуры. Будем вместе работать для общего блага, обмениваться знаниями и опытом», — заявил Хабиров.
Он также отметил, что у Башкирии и Татарии схожая по структуре экономика и регионы прекрасно дополняют друг друга.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирия и Якутия намерены укреплять экономическое сотрудничество.