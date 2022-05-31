Москва, , 15:20 — REGNUM Принятие шестого пакета антироссийских санкций только усугубит экономическое положение Германии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2019 году Германия занимала 10 место по уровню инфляции, в 2020 году — уже второе. Конечно, в стране, которой принадлежит 4,4% мирового богатства, а у каждого второго гражданина есть имущество на сумму не менее 10 тысяч долларов, подобный рост инфляции кажется значительным, — сказала Лебединская. — Мягкая денежная политика и, как условия ее проведения, низкие процентные ставки, денежные вливания вполне способны привести к тому, что к декабрю 2022 года бюджетный долг ФРГ может вырасти до 400 млрд евро, а инфляция на фоне роста денежной массы и потенциальной возможности прекращения поставок российских нефти и газа разгонится до двузначного значения».

Как уточнила Лебединская, в ФРГ инфляция спроса из-за изменения геополитической ситуации накладывается на инфляцию издержек из-за роста цен на импорт, в первую очередь металлов и энергоносителей.

«Попав в колею падения рентабельности, выйти из неё сложно. Принятие шестого пакета санкций только усложнит ситуацию», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, согласно которым Германию в скором времени ждет стадия глубокой стагфляции.

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