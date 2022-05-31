Пятигорск, Ставропольский край, 31 мая 2022, 15:20 — REGNUM В Ставропольском крае выявлен факт коррупции в одной из больниц города Пятигорска. Главврач и сотрудник городской больницы получали взятки за контракты с фармацевтической компанией по поставкам в больницу медоборудования и лекарственных препаратов. По данному факту возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщили 31 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Общая сумма взяток составила более 1,2 млн рублей. Переданы они были руководством фирмы «Флорес». В отношении ее руководителя также возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.
В настоящее время ведется сбор доказательств по делу.