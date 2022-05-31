Пятигорск, Ставропольский край, , 15:20 — REGNUM В Ставропольском крае выявлен факт коррупции в одной из больниц города Пятигорска. Главврач и сотрудник городской больницы получали взятки за контракты с фармацевтической компанией по поставкам в больницу медоборудования и лекарственных препаратов. По данному факту возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщили 31 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Взятка Ksonline.ru

Общая сумма взяток составила более 1,2 млн рублей. Переданы они были руководством фирмы «Флорес». В отношении ее руководителя также возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.

«С сентября 2018 года по февраль 2021 года главный врач и начальник отдела получили от руководства ООО фирма «Флорес» взятки на сумму более одного миллиона 200 тысяч рублей. В свою очередь подозреваемые обеспечивали приоритетные возможности для организации и ее аффилированных лиц при заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования, лекарственных препаратов, расходных материалов», — говорится в сообщении СК по региону.

В настоящее время ведется сбор доказательств по делу.