Москва, , 15:19 — REGNUM В настоящее время альтернатива системе SWIFT уже найдена — это цифровые валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала решение стран Евросоюза отключить Сбербанк от системы SWIFT.

SWIFT Businessnews.kz

«Рядового гражданина РФ отключение от системы SWIFT не сильно затронет. Данная мера направлена исключительно на банк, который на международном финансовом рынке занимал свою нишу и подавал оптимистические перспективы к росту. Конечно, платежи за рубеж ограничатся, но Сбербанк не первый, кого отключают от SWIFT. До этого ВТБ уже был в этом списке, и можно сказать, что банк сумел трансформироваться и продолжить работу, — сказала Скрыль. — Более того, значение системы SWIFT сильно переоценено. Сегодня альтернатива ей уже найдена, это цифровые валюты. Система блокчейна, которая лежит в основе любой криптовалюты, позволяет быстро произвести транзакцию в любую точку мира любому контрагенту».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сбер заявил, что отключение от международной межбанковской системы SWIFT не повлияло на режим его работы.

Читайте ранее в этом сюжете: Сбербанк: отключение от SWIFT не влияет на работу банка