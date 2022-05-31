Горловка, ДНР, , 15:18 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был в течение 35 минут четыре раза обстрелян со стороны украинских нацистов. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что первый обстрел Горловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:05 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три гранаты из РПГ, а также применялось стрелковое оружие.

Также указывается, что в 13:10 и 13:35 ВСУ снова обстреляли город, выпустив по нему шесть мин калибра 60 мм и два снаряда калибра 122 мм соответственно. При этом в 13:39 украинские вооруженные формирования вновь подвергли Горловку обстрелу и выпустили по ней 14 мин калибра 60 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый сухогруз вышел из порта Мариуполя в сопровождении катеров Черноморского флота.