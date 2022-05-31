Москва, 31 мая, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Ленинградской области большинство бизнесменов надеются, что им удастся перестроиться в ближайшие месяцы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева.

Предприниматель

«Как показал опрос, в Ленинградской области большинство предпринимателей надеются, что им удастся перестроиться в ближайшие месяцы. Похвастаться, что им это удалось, могут немногие, — сказала Рулева. — С трудностями столкнулись абсолютно все, но конечно, тем, чей бизнес завязан на иностранные комплектующие или связан с перевозками и логистикой, придется особенно тяжело. Для них есть риск, что бизнес придется начинать с нуля — а это силы и значительные средства — либо закрывать вовсе».

Как пояснила Рулева, по мнению предпринимателей Ленинградской области, спасти их могут снижение ключевой ставки, изменение налоговой политики, направленное на сокращение расходов бизнеса, и снижение страховых взносов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что проблемы российского бизнеса могут быть решены при помощи введения адекватных налогов и максимально льготных кредитных ресурсов.