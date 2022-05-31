Сари-Пуль, Афганистан, 31 мая, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Мехди Абдуллахи, житель афганской провинции Сарипуль, на собственные деньги создал передвижную библиотеку для детей в провинциях Сарипуль и Джаузджан.

Kranich17 Книга

В беседе с газетой «8 Собх» Абдуллахи рассказал, что уже некоторое время развозит на велосипеде обучающие и мотивирующие книги и предоставляет их для чтения детям.

Мехди Абдуллахи говорит, что на данный момент он потратил 15 000 афгани на создание библиотеки. Целью этой акции он называет популяризацию культуры чтения среди детей.