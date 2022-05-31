Тель-Авив, Израиль, 31 мая, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обнародовал документы, которые должны подтвердить, что Иран обманывал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) относительно развития в стране ядерной программы. Ссылку на пакет файлов Беннет разместил 31 мая в своём микроблоге в Twitter.

The Israel Project Нафтали Беннет

Израильский премьер утверждает, что Иран украл у МАГАТЭ секретные документы и с их помощью выяснил, что агентство рассчитывало найти. Затем была сфабрикована легенда для прикрытия и улики, позволяющие избежать расследования ядерной деятельности, говорится в сообщении канцелярии Беннета.

Он добавил, что в распоряжение израильских властей «план иранской аферы» попал несколько лет назад. В этих документах остались заметки иранских чиновников.

«Иран лгал миру, Иран продолжает лгать миру и сейчас. Мир обязан позаботиться о том, чтобы Иран не остался безнаказанным», — подчеркнул Беннет.

25 мая в газете The Wall Street Journal вышла публикация о вероятной фальсификации Ираном сведений для МАГАТЭ. Источники газеты утверждают, что ещё 20 лет назад иранские власти заполучили секретные документы, с помощью которых скрыли работу над ядерным оружием.

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