Москва, 31 мая 2022, 15:12 — REGNUM Польский полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус покинет команду после истечения срок контракта. Об этом 31 мая сообщается на сайте клуба.

Мацей Рыбус
Мацей Рыбус
Светлана Бекетова

Отмечается, что действие контракта 32-летнего футболиста заканчивается 30 июня.

«Локомотив» благодарит Мацея за годы, проведённые в команде, и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Рыбус выступал за «Локомотив» с 2017 года и сыграл 136 матчей, в которых забил три гола и отдал 12 результативных передач. В составе команды он стал чемпионом России в сезоне 2017/18, двукратным обладателем Кубка России (2018/19 и 2020/21) и обладателем Суперкубка России — 2019.