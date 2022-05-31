Москва, 31 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Польский полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус покинет команду после истечения срок контракта. Об этом 31 мая сообщается на сайте клуба.

Светлана Бекетова Мацей Рыбус

Отмечается, что действие контракта 32-летнего футболиста заканчивается 30 июня.

«Локомотив» благодарит Мацея за годы, проведённые в команде, и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Рыбус выступал за «Локомотив» с 2017 года и сыграл 136 матчей, в которых забил три гола и отдал 12 результативных передач. В составе команды он стал чемпионом России в сезоне 2017/18, двукратным обладателем Кубка России (2018/19 и 2020/21) и обладателем Суперкубка России — 2019.