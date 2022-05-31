Ростов, Ярославская область, 31 мая 2022, 15:13 — REGNUM В посёлке Горный Ростовского района Ярославской области сотрудники уголовного розыска задержали жителя Пермского края, которого подозревают в убийстве продавца. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области.
По версии следствия, мужчина, придя в магазин, начал угрожать продавцу ножом, требуя спиртное и деньги. После того, как она отказалась, злоумышленник ударил её ножом, похитил деньги из кассы и скрылся. Женщина смогла добраться до соседей, но скончалась от полученных травм.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, расследование продолжается.