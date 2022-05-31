Ростов, Ярославская область, 31 мая, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В посёлке Горный Ростовского района Ярославской области сотрудники уголовного розыска задержали жителя Пермского края, которого подозревают в убийстве продавца. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области.

https://yaroslavl.sledcom.ru/news/item/1692413/ Место происшествия

По версии следствия, мужчина, придя в магазин, начал угрожать продавцу ножом, требуя спиртное и деньги. После того, как она отказалась, злоумышленник ударил её ножом, похитил деньги из кассы и скрылся. Женщина смогла добраться до соседей, но скончалась от полученных травм.

«По подозрению в совершении убийства сотрудниками уголовного розыска задержан 48-летний житель Пермского края. Следователем решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщили в следственном комитете.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, расследование продолжается.