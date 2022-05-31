Москва, , 15:11 — REGNUM В решении ЕС об отключении Сбербанка нужно понимать главный момент — SWIFT не платёжная система, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Сбербанк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Отключение какой-либо страны от платёжной системы несёт в себе риски неосуществления платежей и движения по счетам.

SWIFT — это система передачи финансовых сообщений. В простом варианте такую же функцию когда-то выполняла программа «Феликс» или даже бумажные носители. SWIFT удобен по тому, что он стандартизирован и отлажен.

Система существует с начала 70-х годов и содержит более 1 тысяч участников, она позволяет банкам из разных стран говорить на одном понятном всем языке.

Отключение Сбербанка от SWIFT создаст неудобства, безусловно, но не остановит платежи. Придётся перевести обмен информацией в другой формат.

Возможно, менее организованный и быстрый, но не менее безопасный», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз решил отключить российский Сбербанк международной платежной системы SWIFT.

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