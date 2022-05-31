Омский район, Омская область, 31 мая 2022, 15:10 — REGNUM На магистральном водопроводе в селе Троицком Омского района ещё 30 мая произошла серия порывов. Девять повреждений в метровой стальной трубе устранили в тот же день, однако утром 31 мая порывы продолжились в трёх километрах от первоначальной точки.
По словам заместителя гендиректора «Омскоблводопровода» Алексея Калиновского, сложилась аварийная ситуация.
«В пять часов утра резко снизилось давление на трассе между населёнными пунктами Троицкое и Шараповка. Обнаружили четыре повреждения», — цитирует Калиновского Ngs55.ru.
На момент его беседы с журналистами три повреждения были устранены. Производился запуск насосной станции второго подъёма.
С 30 мая не было воды в Троицком и в населённых пунктах ещё шести муниципальных районов: Азовского, Исилькульского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Называевского. Как уточнили в «Омскоблводопроводе», отключения коснулись 125 417 человек. Ожидается, что воду дадут вечером 31 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, двое суток устраняли крупную коммунальную аварию в калмыцком посёлке Кетченеры.
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