Омский район, Омская область, , 15:10 — REGNUM На магистральном водопроводе в селе Троицком Омского района ещё 30 мая произошла серия порывов. Девять повреждений в метровой стальной трубе устранили в тот же день, однако утром 31 мая порывы продолжились в трёх километрах от первоначальной точки.

Вода ИА REGNUM

По словам заместителя гендиректора «Омскоблводопровода» Алексея Калиновского, сложилась аварийная ситуация.

«В пять часов утра резко снизилось давление на трассе между населёнными пунктами Троицкое и Шараповка. Обнаружили четыре повреждения», — цитирует Калиновского Ngs55.ru.

На момент его беседы с журналистами три повреждения были устранены. Производился запуск насосной станции второго подъёма.

С 30 мая не было воды в Троицком и в населённых пунктах ещё шести муниципальных районов: Азовского, Исилькульского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Называевского. Как уточнили в «Омскоблводопроводе», отключения коснулись 125 417 человек. Ожидается, что воду дадут вечером 31 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, двое суток устраняли крупную коммунальную аварию в калмыцком посёлке Кетченеры.

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