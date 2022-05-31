Москва, 31 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Соглашение о стратегическом партнерстве подпишут государственная корпорация «Роскосмос» и Министерство образования и науки РФ на первом заседании консорциума «Созвездие Роскосмоса», намеченном на сентябрь 2022 года. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба госкорпорации.

Pline Российский аппарат «Луна-25»

Отмечается, что первое заседание космического научно-образовательного инновационного консорциума «Созвездие Роскосмоса» запланировано в сентябре 2022 года на космодроме Восточный в рамках запуска автоматической межпланетной станции «Луна-25».

«Там же намечается подписать соглашение о стратегическом партнерстве между госкорпорацией «Роскосмос» и Министерством образования и науки России для развития совместной деятельности», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что перед госкорпорацией стоит задача по созданию новой российской ракетно-космической техники, которая требует сместить акцент от подготовки отдельных специалистов к организации целых междисциплинарных инженерных команд и для этого нужно взаимодействие индустриальных партнеров и вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на космодроме Байконур ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-20» установлена на стартовый стол.