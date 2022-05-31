Лондон, , 16:36 — REGNUM Саудовская Аравия, Россия и их союзники на встрече 2 июня, скорее всего, будут и дальше придерживаться курса на небольшое увеличение добычи нефти, невзирая на то, что ЕС ввел запрет на большую часть российского нефтяного импорта, сообщает 31 мая агентство France-Presse.

Штаб-квартира ОПЕК Priwo

30 мая лидеры Европейского союза договорились запретить более двух третей импорта российской нефти, ужесточив экономические санкции против страны.

Это привело к новому росту цен на нефть, которые и без того уже достигли рекордных максимумов, в условиях, когда на 23 членов ОПЕК+ оказывается давление с целью принудить их увеличить добычу и облегчить ситуацию на рынке.

Однако аналитики считают, что на ежемесячной видеоконференции, которая состоится 2 июня, ОПЕК+ подтвердит свою стратегию незначительного увеличения добычи, оставаясь в единстве с Москвой.

«Поскольку Россия является одним из двух важнейших членов альянса (наряду с Саудовской Аравией), любое решение о повышении добычи становится в высшей степени политическим», — сказал AFP аналитик торговой платформы OANDA Крейг Эрлам.

«Возможно, даже потому, что она [Россия] хочет, чтобы цены были некомфортно высокими и продолжали давить на страны, которые она считает «недружественными», — добавил он.

13 членов Организации стран-экспортеров нефти под председательством Саудовской Аравии и 10 их партнеров во главе с Россией резко сократили добычу в 2020 году на фоне падения спроса из-за пандемии и локдаунов по всему миру.

С 2021 года они ежемесячно увеличивают добычу примерно на 400 000 баррелей в день и сопротивляются давлению со стороны основных потребителей, прежде всего США, требующих увеличить добычу.

Аналитик банка Swissquote Ипек Озкардеская считает, что встреча 2 июня будет «формальностью».

"Мало надежды на то, что страны ОПЕК объявят о чем-то, что могло бы облегчить ситуацию на рынке», — сказала она.

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