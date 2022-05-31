* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 31 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Герат объявили, что ни афганским, ни иранским страховым компаниям не будет разрешено работать в провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Рахматулла Файзан, заместитель представителя министерства иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Герат, заявил, что афганские и иранские страховые компании в провинции были закрыты в соответствии с новым методом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проинструктировал лиц, обращающихся за получением иранской визы в Герате, не обращаться за страховками в связанные с Ираном страховые компании. Файзан предупредил страховые компании, что если они не подчинятся этому приказу, их ждут серьзные последствия.

Эти действия были предприняты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как соискатели иранской визы были вынуждены заплатить по 1500 афгани страховым компаниям, связанным с Ираном.