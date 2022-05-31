Сочи, Краснодарский край, , 15:08 — REGNUM Оргкомитет Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» решил перенести мероприятие на 2023 год. Информацию об этом организаторы опубликовали в сообществе «ВКонтакте» 31 мая.

Логотип конкурса «Новая волна» Сайт «Новой волны» (newwavestars.eu)

«Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звёзд, Оргкомитета и зрителей «Новой волны» из разных стран», — говорится в сообщении. Новая дата проведения конкурса пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что в «Новая волна-2022» должен был пройти в Сочи в августе. Однако в апреле организаторы конкурса сообщили о его отмене.

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