Брюссель, 31 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Запрет Евросоюза на закупки российской нефти начнёт действовать через полгода после вступления санкций в силу, запрет на нефтепродукты — через восемь месяцев. Об этом 31 мая заявили в пресс-службе Еврокомиссии.

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«Ограничения по сырой нефти будут введены с отсрочкой на шесть месяцев, по нефтепродуктам — на восемь месяцев. Эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба», — заявили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры ЕС согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в который входит частичное эмбарго на поставки нефти из России. Также Евросоюз намерен отключить от межбансковской системы SWIFT российский Сбербанк.