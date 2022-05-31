София, 31 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Болгария получила отсрочку от присоединения к санкциям Европейского союза относительно импорта российской нефти. Об этом 31 мая сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По предварительным данным, соответствующее решение было принято на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Предполагается, что официальная София будет освобождена от каких-либо ограничений на поставку энергоносителей из Российской Федерации до 2024-го года.

«К этому времени мы сможем модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы под топливо европейских марок», — резюмировал болгарский премьер-министр Кирил Петков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС в ходе саммита договорились, что те, кто получал российскую нефть по трубопроводам, продолжат получать её на прежних условиях.