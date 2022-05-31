Лашкаргах, Афганистан, 31 мая, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Два человека, в том числе ребёнок, погибли в двух разных автоавариях в афганской провинции Гильменд.

Tysto Авария

По сообщению информационного агентства «Шафакна», глава отдела информации и культуры Гильменда Хафез Рашид Хельманди заявил, что первый инцидент произошёл поздно вечером 30 мая в городе Лашкаргах.

Трактор, перевозивший пшеницу, столкнулся с мотоциклом, мотоциклист погиб.

Вторая авария произошла в уезде Над Али — автомобиль сбил ребёнка, в результате чего несовершеннолетний погиб.

Хельманди добавил, что лица, причастные к ДТП, задержаны.