Москва, 31 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Российская певица Алла Пугачёва публично отреагировала на критику, вызванную её отъездом за границу. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 31 мая.

Ермолаев Алексей Алла Пугачёва

«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!», — написала артистка. Примечательно, что несколькими неделями ранее Пугачёва объявила о том, что вернётся в Россию в начале сентября 2022 года.

Напомним, что в начале марта 2022 года Алла Пугачёва вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми покинула территорию России. С того момента певица находится в Израиле, откуда изредка делает публичные заявления.