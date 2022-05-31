Москва, , 15:03 — REGNUM Киевский режим похож на «надоевшую любовницу», считает член Экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Светлана Пикта. Как передаёт корреспондент ИАИА REGNUM, так она прокомментировала слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина устроит США «образцово-показательную истерику», если администрация Джо Байдена не предоставит ей реактивные системы залпового огня.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так ведёт себя любовница, которую взяли из публичного дома и временно повысили. Но близок тот момент, когда киевский режим окончательно окажется за дверями США, возможно вместе прибалтийскими лимитрофами, которые уже тоже выполнили свою функцию и неинтересны», — отметила эксперт.

Напомним, что ранее, 30 мая, Джо Байден заявил журналистам, что США не будут отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России.