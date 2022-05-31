Уфа, , 15:08 — REGNUM Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор в отношении экс-начальника хозяйственного отдела Управления ФНС России по региону и директора коммерческого предприятия. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Советском районном суде г. Уфы было установлено, что с июня по ноябрь 2018 года руководитель фирмы убедил сотрудника налоговой службы оказать содействие в заключении госконтрактов на капитальный ремонт административных зданий инспекций ФНС России по региону.

В материалах дела указано, что для этого предприниматель организовал разработку техзадания, которое содержало требования, влекущие ограничение числа участников аукциона или ограничивающие доступ к участию в нем.

«Также коммерсант помогал обнаружить несоответствия поступивших предложений аукционной документации, которые начальник отдела УФНС России по Башкирии использовал в ходе заседания закупочной комиссии, что являлось основанием для исключения заявок иных участников», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что после заключения госконтрактов руководитель предприятия похитил более 370 тысяч рублей, изготовив и подписав заведомо подложные акты приемки выполненных работ.

В результате Советский районный суд г. Уфы в зависимости от степени и роли участия признал подсудимых виновными в совершении мошенничества, подделке документов, злоупотреблении должностными полномочиями, подстрекательстве и пособничестве к злоупотреблению должностными полномочиями, и назначил им наказание в виде трех и четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Сообщается, что осужденные свою вину не признали и обжаловали приговор. Верховный суд Башкирии оставил приговор без изменения.