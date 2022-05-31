Цхинвал, , 15:01 — REGNUM Цхинвал начинает консультации с Москвой о продолжении интеграции Южной Осетии с Россией. Об этом, как передаёт 31 мая агентство «Рес», заявил югоосетинский президент Алан Гаглоев на торжественном собрании в честь 30-летия независимости республики.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов, ИА REGNUM

«Накануне я подписал указ по судьбе референдума, и мы приступаем к устным консультациям с российской стороной», — сказал Гаглоев.

Президент добавил, что процедура референдума, которая была запущена его предшественником, не согласована с российской стороной. Гаглоев также подчеркнул, что Россия и Южная Осетия связаны обязательствами, что нужно учитывать.

Напомним, референдум в Южной Осетии на 17 июля назначил Анатолий Бибилов перед окончанием своего президентского срока. Сменивший его Гаглоев приостановил эту процедуру.

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