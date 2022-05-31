Москва, 31 мая, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Отключение от SWIFT еще больше осложнит проведение зарубежных операций Сбербанком, банк может лишиться какой-то части корпоративных клиентов, работа которых связана с международной торговлей, заявил корреспонденту аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

К.Артём.1 Сбербанк

«В то же время Сбербанк уже находится под жесткими блокирующими санкциями со стороны США и ряда других стран, которые и так существенно ограничивают его международную деятельность.

При этом на операции Сбера внутри страны новые санкции никак не повлияют, поскольку в РФ с 2014 г. действует аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС), созданная как раз для подобного случая.

Так что последствия будут для Сбера, конечно, неприятными, но не критичными. Кстати, надо отметить, что 7 крупных российских банков уже отключены от SWIFT и продолжают работать, так что, думаю, и Сбер справится.

Возможность отключения от SWIFT для других банков в рамках следующих пакетов антироссийских санкций, на мой взгляд, вполне реальна.

Между тем сектор уже в значительной степени адаптировался к работе в условиях санкций.

При поддержке правительства и ЦБ РФ он сможет пройти через разворачивающийся в стране экономический кризис без критических потерь и сохранит устойчивость», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз принял решение отключить российский Сбербанк международной платежной системы SWIFT в рамках нового пакета санкций против России.

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