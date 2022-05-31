Бишкек, , 15:00 — REGNUM Неизвестные злоумышленники взломали сайт Киргизпатента и разместили на нём ссылку на «каталог роскошных проституток». Об этом сообщили в госагентстве интеллектуальной собственности и инноваций Киргизии.

Хакер

Читайте также: Киргизия оказалась на пятом месте в рейтинге хакерских атак

Ведомство было вынуждено приостановить работу своего интернет-ресурса на некоторое врем. Как надолго, в Киргизпатенте не уточнили.

«Сейчас сотрудники технической поддержки разбираются в ситуации и устраняют выявленные неполадки», — резюмировали в госагентстве.

Читайте также: Всемирный банк оплатит создание в Киргизии команды по борьбе с хакерами