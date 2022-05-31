Махачкала, , 14:59 — REGNUM В Дагестане возбуждены четыре уголовных дела об участии в деятельности экстремистской организации. Их фигурантами стали четверо местных жителей, подозреваемых в участии в деятельности международного религиозного объединения «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 31 мая в пресс-службе регионального управления СКР.

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Как установили сотрудники УФСБ, каждый из подозреваемых стал участником этого движения в период с 2008 года по апрель 2017 года, несмотря на то, что 10 апреля 2008 года Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о запрете деятельности этой организации. Все подозреваемые принимали участие в собраниях, на которых проводилось обучение с применением книг экстремистского толка.

Ранее сообщалось о возбуждении в Дагестане нескольких уголовных дел, фигурантами которых становились участники религиозного объединения «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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