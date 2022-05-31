В Афганистане талибы* убили четырёх бойцов Фронта сопротивления
* талибы — запрещённая в России организация
Файзабад, Афганистан, 31 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Бадахшан сообщают, что в ходе операции по зачистке в деревне Рабат уезда Тагаб было разрушено укрытие сил Фронта сопротивления Афганистана и убито четыре бойца этого фронта. Об этом сообщает газета «8 Собх».
8am. af
Афганские талибы (организация. деятельность которой запрещена в РФ)
Моазеддин Ахмади, глава отдела информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бадахшане, заявил, что операция была проведена 30 июня под руководством маулави Амануддина.
Представители Фронта национального сопротивления пока не прокомментировали это сообщение.