Бишкек, 31 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев уволил троих начальников управлений, принимавших участие в пресс-конференции, на которой заместители министра попросили президента Киргизии уволить их руководителя, передают местные СМИ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Читайте также: Заместители министра здравоохранения Киргизии просят уволить их начальника

Глава Минздрава уже подписал приказы об освобождении от должности завотделом делопроизводства и организационной работы Гульмиры Ибраевой, заведующего юридическим отделом Азамата Жумакеева и завотделом общественного здравоохранения Айнуры Акматовой.

В медицинском ведомстве озвучили официальную версию, по которой уволили сразу трёх высокопоставленных чиновников Министерства здравоохранения: «в целях реализации реформ, проводимых ведомством, и для достижения поставленных целей в центральном аппарате Министерства здравоохранения».

Читайте также: Митингующие требуют уволить заместителей главы минздрава Киргизии